Trinitapoli, 'Differenziamoci Ancora': successo per l'iniziativa dell'Associazione Era Ambiente Nita

Grande successo per l'iniziativa "Differenziamoci Ancora 2024", organizzata dall'Associazione Era Ambiente Nita della sezione e coordinamento provinciale di Trinitapoli. L'evento, svoltosi nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, ha avuto come obiettivo la promozione della raccolta differenziata durante le numerose feste e sagre cittadine, riducendo così la produzione di rifiuti indifferenziati.La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di intere famiglie e, in particolare, dei bambini, entusiasti di salire sul trenino "Save the Plastic". Presente all'evento anche il sindaco Francesco Di Feo, accompagnato dalla giunta comunale, tra cui il Vice Sindaco Cosimo Muoio, l’assessore all’Ambiente Tonia Iodice, la presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti e i consiglieri Anna Colia e Piero De Angelis."L’obiettivo non è solo contrastare l’abitudine incivile di non differenziare i rifiuti durante le manifestazioni, ma anche far capire che queste cattive abitudini danneggiano l’ambiente, compromettono il decoro delle nostre località e rappresentano un aggravio di costi per la collettività, dovuti alla pulizia e al ripristino dei luoghi, oltre che allo smaltimento dei rifiuti", ha dichiarato l’assessore Iodice.Soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile regionale di Era Ambiente, Nicola Di Feo, che ha sottolineato l'importanza dell'educazione ambientale per il territorio: "È stato fatto un grande lavoro nell’organizzare questa due giorni, fondamentali per sensibilizzare i ragazzi a uno stile di vita sostenibile. Siamo felici di dare il nostro contributo a questa bella iniziativa. Ringrazio la comandante delle guardie Nita Isabella Patrizia Di Salvo e l’ispettore ambientale Ruggiero Capodivento per il loro impegno".