Trinitapoli, il vicesindaco Muoio e l'assessore Capodivento entrano in Forza Italia BAT

MICHELE MININNI – Si registrano due importanti ingressi in Forza Italia a Trinitapoli: il vicesindaco Cosimo Muoio e l’assessore Maria Rosaria Capodivento hanno ufficialmente aderito al partito. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Tupputi, che ha sottolineato l'importanza di queste nuove adesioni.

"Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per due importanti ingressi in Forza Italia. Sono adesioni di validi neo amministratori locali, con ampio consenso, che confermano l’appeal crescente di Forza Italia, in grado di intercettare il mondo del civismo con successo esattamente come indicato dal segretario nazionale Antonio Tajani," ha dichiarato Tupputi. "Questa intuizione, di cui il commissario regionale Mauro D’Attis e il vice vicario, il senatore Dario Damiani, sono fedeli interpreti, sta portando frutti significativi."

I due neo membri di Forza Italia, Muoio e Capodivento, hanno espresso entusiasmo per l'inizio del loro nuovo percorso politico all'interno del partito. "Ringraziamo il consigliere regionale Giuseppe Tupputi per aver voluto dare attenzione e creare un ponte di collegamento con il civismo della provincia BAT all’interno di un grande movimento come Forza Italia," hanno dichiarato Muoio e Capodivento. "Nella libertà e per la libertà, perché l’Italia sia sempre più moderna, libera e giusta. Siamo certi che da oggi potremo arricchire la proposta politica e programmatica per i nostri concittadini e avere degli interlocutori del nostro territorio sensibili alle istanze della comunità casalina, con l’impegno per entrambi di mettere a servizio del partito tutte le nostre competenze."

Questi ingressi rappresentano un passo significativo per Forza Italia nella provincia BAT, rafforzando la presenza del partito sul territorio e dimostrando la capacità di attrarre figure politiche di rilievo. La comunità di Trinitapoli può aspettarsi un rinnovato impegno politico e programmatico, mirato a rispondere alle esigenze dei cittadini e a promuovere lo sviluppo locale.