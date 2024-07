Trinitapoli, interpellanza del consigliere Michele Triglione sulla situazione dell'Ufficio Postale

– Il Consigliere comunale Michele Triglione, componente del gruppo consiliare di opposizione Trinitapoli Buona Politica, ha presentato un'interpellanza al Sindaco Francesco Di Feo riguardo la situazione critica dell'Ufficio Postale di Trinitapoli.Nella sua interpellanza, Triglione ha evidenziato che l'ufficio postale è chiuso da tre mesi a causa di un grave atto criminale: l'esplosione del bancomat, che ha provocato ingenti danni alla struttura. La chiusura prolungata dell'ufficio sta causando enormi disagi, soprattutto per i cittadini anziani, costretti a fare lunghe file all'aperto in condizioni climatiche avverse, davanti a un mezzo temporaneo fornito da Poste Italiane. Questo mezzo dispone di un solo addetto e opera con orari ridotti rispetto al normale funzionamento dell'ufficio postale."L'ufficio postale cittadino rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione anziana", ha sottolineato Triglione. "È un presidio funzionale al progresso della comunità cittadina ed è impensabile una chiusura a tempo indeterminato. Questo disagio è ulteriormente aggravato dall'analoga situazione in cui si trova il Comune di Margherita di Savoia."Triglione ha quindi richiesto un intervento urgente da parte del Sindaco Di Feo per sollecitare Poste Italiane a fornire chiarimenti sui tempi certi per il ripristino dell'agibilità dell'edificio danneggiato e la conseguente riapertura degli sportelli al pubblico. "È necessario un sollecito urgente per una rapida soluzione", ha concluso il consigliere.La comunità di Trinitapoli attende con ansia risposte concrete e tempestive per ristabilire un servizio essenziale per la cittadinanza, in particolare per la fascia più vulnerabile della popolazione.