L’attore Salvatore Esposito ospite di Festivarts a Castellana Grotte: 'Tornerò in tv con un sequel dei film di Piedone'

CASTELLANA GROTTE - A Castellana Grotte Salvatore Esposito è stato tra gli ospiti di Festivarts: il format che porta in piazza, a contatto diretto col pubblico tra dialoghi e conversazioni, i grandi personaggi del panorama artistico e culturale italiano. Insieme ad Esposito, hanno preso parte alla kermesse, che rientra nel calendario di eventi Piazze d’Estate, anche l’attore Lino Banfi e il regista Matteo Garrone, in vista dell’appuntamento di domenica 28 luglio con Serena Dandini, scrittrice e autrice di programmi televisivi di successo tra i quali Avanzi, La TV delle ragazze, Parla con me. Prima di dialogare in Piazza Nicola e Costa con il sindaco Domi Ciliberti, ideatore del format, Salvatore Esposito ha anche fatto una breve visita alle Grotte di Castellana. “La Puglia è una terra meravigliosa, che subito ti dà un benvenuto caloroso, tra buon cibo e bellezze naturali” ha commentato Esposito.L’attore napoletano è adesso al lavoro sulla serie televisiva Piedone, ispirata agli omonimi film di Bud Spencer, nel ruolo del commissario Rizzo: “La serie sarà un sequel, perché sarà ambientata 40 anni dopo la fine dei 4 film dedicati a Piedone. Il mio personaggio sarà un figlioccio di Rizzo, da cui cercherà di prendere le cose positive in chiave totalmente moderna”.Non è mancato da parte di Esposito anche un ricordo alle celebri interpretazioni di Terence Hill e Bud Spencer: “Loro erano i nostri supereroi, erano quelli imbattibili che lottavano contro venti, trenta persone, mai colpiti, mai affaticati. Hanno rappresentato per la mia generazione e per quella prima i nostri Avengers”.“Salvatore Esposito è gran bella persona, oltre che un bravo artista. Un ragazzo umile, il cui successo è frutto dell’impegno, della dedizione, di un sogno. Si è fatto strada dalle periferie e ha avuto la grande forza di seguire il suo sogno di diventare attore. Con lui abbiamo avuto modo di affrontare tanti argomenti nell’ambito di Piazze d’Estate” ha dichiarato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte, a margine dell’incontro con Salvatore Esposito.“Siamo molto soddisfatti della scelta degli ospiti di Piazze d’Estate” ha affermato Serafino Ostuni, presidente della Grotte di Castellana srl, proseguendo: “Per noi è un piacere ospitare Salvatore Esposito e chissà se un giorno non potremmo trovarci a girare qui un film con lui. Non sarebbe la prima volta, d’altronde anche negli anni ‘50 e ‘60 girarono un film in questo scenario”.