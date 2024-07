Mani in Pasta: domani la seconda edizione dell’evento di Bisceglie Start con tante novità

BISCEGLIE - Dopo un anno di stop, il presidente dell’associazione Bisceglie Start, Savino Tedeschi, attivissimo sin dalla sua costituzione per la promozione delle tipicità locali, ripropone la seconda edizione “Mani in Pasta”, al divertimento dei bambini, al cibo e al territorio.Martedì 23 luglio, presso il Parco Nassiriya, ex Parco della Misericordia, a partire dalle 17:00, al via all’iniziativa che vedrà coinvolte diverse realtà cittadine.Dai laboratori di arte bianca curati da BisceglieSt@rt, biciclettata annullata, dalla presenza di L’Essenza del Piacere di Mauro Dell’Olio che devolverà una parte del ricavato di una nuova fragranza creata per la serata in beneficenza fino alla presenza di realtà come A.di.g.bi odv - associazione disabili, Avis, ConTeSto Lab, Aido, Epass e di partner come A proposito di Viaggi, Bimby, La Bitta, Agrirrifarm, L’Angolo d’Oro, Wmusiclight, Bar Miramare 2.0, Caseificio Gli Artigiani del Latte, Ruggieri&Ruggieri, Lavazza, Osteria San Domenico, Impresa di Pulizia Palmiotti, Scompigliati Acconciatori, Ascensori Anzidei, Cartolibreria Biblio, Donato Di Luzio Assicurazione, FitCenter 2.0. Pizzeria I Tre Molini.L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie e rientra nel programma estivo cittadino. Gode inoltre della collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Bisceglie, dell’Istituto Alberghiero di Molfetta e della Confcommercio Bisceglie nel novero delle iniziative “BI Happy – Sii felice, sei a Bisceglie”.Altra importante novità dell’edizione 2024 è il servizio navetta messo a disposizione gratuitamente dall’organizzazione di volontariato “Noi per Voi” per le persone anziani e con diverse abilità prenotando la propria adesione al numero 3890221104.Presenti anche la Tennistavolo Dolmen e artisti di strada.Il presidente Tedeschi tiene a rivolgere l’invito anche ad altre realtà associative ONLUS del territorio che intendano prendere parte all’evento con materiale promozionale e con postazione mobile in dotazione all’associazione stessa.Alla conduzione della serata Rita Monopoli. Dalle 20:00 alle 21:00 spazio al dj set Fabio Valente. Dalle 21:00 concerto de I Komandanti – Vasco Rossi Cover Band. Nel corso della serata sarà possibile acquistare o degustare prodotti tipici locali per evitare l’introduzione di alimenti o bottiglie nel parco.Le iscrizioni dei laboratori dedicati ai bambini sono già attive: basta recarsi in via Monte San Michele,42 presso l’ufficio TeamRicchiuti Bimby a Bisceglie o contattare la pagina fb https://www.facebook.com/profile.php?id=61559645960374 o direttamente Marina Ricchiuti 3420506363Le iscrizioni sono gratuite, i piccoli partecipanti dovranno solo portare con loro alcune materie prime che saranno indicate nel momento della registrazione. Le materie prime raccolte saranno devolute a Villa Giulia Bisceglie.