Urne aperte in Francia per il secondo turno delle elezioni legislative

PARIGI - In Francia, sono aperti i seggi per il secondo turno delle elezioni legislative. Le operazioni di voto sono iniziate alle 8 del mattino e proseguiranno fino alle 18 nella maggior parte dei comuni, mentre nelle grandi città i seggi rimarranno aperti fino alle 19 e in alcuni casi fino alle 20.Per garantire la sicurezza durante le elezioni, il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione di 30.000 agenti di polizia e gendarmi su tutto il territorio nazionale, con 5.000 di questi dispiegati a Parigi e nelle aree circostanti.Secondo gli ultimi sondaggi, Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, non riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta tanto desiderata, ma il suo partito si confermerà comunque come la prima forza politica del Paese. Gli altri due principali blocchi politici, la gauche e i macroniani, seguiranno rispettivamente al secondo e terzo posto.Le urne chiuderanno in serata e i risultati inizieranno a essere resi noti subito dopo, dando un quadro più chiaro del nuovo assetto politico della Francia.