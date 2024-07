Wimbledon: Jannik Sinner si ferma ai quarti, Medvedev vola in semifinale

janniksin Ig



Altri match in programma



In campo ora c'è Jasmine Paolini, impegnata contro l'americana Emma Navarro. Domani toccherà invece a Lorenzo Musetti, che sfiderà Taylor Fritz. Mai prima d’ora tre tennisti italiani erano arrivati tra gli ultimi otto del torneo di Wimbledon nello stesso anno.

LONDRA - La corsa di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon si è fermata ai quarti di finale. Il tennista altoatesino, attualmente numero uno al mondo, è stato battuto e eliminato dal russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking ATP, che accede così alle semifinali. Medvedev ha prevalso in un match durato quattro ore e conclusosi in cinque set con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3.Durante il terzo set, Sinner ha accusato dei giramenti di testa ed è stato costretto a tornare negli spogliatoi per un medical time-out, con il match che è ripreso dopo 12 minuti di interruzione. Questo confronto era il dodicesimo in carriera tra i due giocatori e il secondo a livello Slam, dopo la storica finale degli Australian Open vinta da Sinner. L'azzurro aveva una striscia di cinque vittorie consecutive contro Medvedev, che non lo batteva da Miami 2023.La partita è iniziata con Sinner che ha scelto di rispondere dopo aver vinto il sorteggio. Il primo set, equilibratissimo, si è deciso al tie break, vinto dall’azzurro con un parziale di 9-7. Un errore decisivo di Medvedev, un doppio fallo sul secondo set point, ha favorito Sinner. Il secondo set ha visto la rimonta del russo, che ha vinto 6-4 in 44 minuti, sfruttando un break nel terzo game e imponendo un ritmo insostenibile per Sinner.Nel terzo set, Sinner ha dovuto affrontare un momento difficile con i giramenti di testa che lo hanno costretto a una pausa. Nonostante il supporto del pubblico al suo rientro, il set è andato a Medvedev, che lo ha chiuso al tie break con un punteggio di 7-4 in 59 minuti. Il quarto set ha visto un calo di Medvedev e una pronta risposta di Sinner, che ha vinto 6-2 in 25 minuti con due break di vantaggio.Il quinto e decisivo set è stato vinto da Medvedev con un punteggio di 6-3, permettendogli di accedere alle semifinali e fermando il cammino di Sinner ai quarti.