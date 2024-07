Wimbledon: la ceca Barbora Krejcikova vola in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale del torneo sull’ erba di Wimbledon, la ceca Barbora Krejcikova ha vinto in tre set 3-6 6-3 6-4 contro la kazaka Elena Rybakina e si è qualificata per la finale. Nel primo set la kazaka con i passanti incrociati e i top spin è riuscita a prevalere sulla ceca. Nel secondo set la Rybakina si è opposta con il servizio ma la Krejcikova con determinazione, i pallonetti e le demivolèe, si è aggiudicata questa fase della partita. Nel terzo set c’ è stato un grande equilibrio fino al 3-3. La ceca ha proposto un gioco veloce, si è portata in vantaggio 4-3, la kazaka ha impattato 4-4, ma la Krejcikova con il rovescio e i precisi colpi da fondo campo ha ottenuto il successo e la qualificazione alla finale. Nell’ ultimo atto del torneo la ceca sfiderà domani Jasmine Paolini, in un match molto atteso che stabilirà chi sarà la tennista vincitrice a Wimbledon.