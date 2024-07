L'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

MILANO - Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato che l'aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato alla memoria del presidente Silvio Berlusconi. L'ordinanza dell'Enac, che ha effetto immediato, stabilisce che la nuova denominazione dell'aeroporto sarà: "Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi". La società di gestione Sea si occuperà degli adempimenti necessari relativi alla nuova denominazione. Tuttavia, il cambio di intestazione non modifica il codice Iata dell'aeroporto, che rimane 'MXP'.Reazioni politiche alla nuova intitolazioneLa decisione ha suscitato reazioni contrastanti. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso "grande soddisfazione" per l'intitolazione, sottolineando l'importanza di onorare la memoria di Berlusconi. Dall'altro lato, le opposizioni hanno manifestato forte dissenso.Interrogazione del Partito DemocraticoIl Partito Democratico ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Salvini, chiedendo chiarimenti sulla procedura seguita per l'intitolazione e le motivazioni per cui non è stata rispettata la legge 1188/1927, che prevede un periodo di dieci anni dalla morte della persona prima di poter intitolare un luogo pubblico. La deputata Silvia Roggiani, insieme a numerosi colleghi del PD, ha chiesto al Ministro se fosse a conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di un parere al Segretario Generale di Palazzo Chigi e se fosse stato acquisito il parere dei Comuni di Milano, Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, sui cui territori insiste l'aeroporto.Critiche dal Movimento 5 StelleIl Movimento 5 Stelle ha duramente criticato la decisione, descrivendola come una restaurazione della "repubblica delle banane". I parlamentari del M5S delle commissioni Trasporti di Camera e Senato hanno dichiarato che intitolare l'aeroporto a una figura come Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale, è una decisione divisiva e un pessimo biglietto da visita per chiunque atterrerà a Malpensa. Secondo il M5S, questa mossa riflette una visione distorta della giustizia e della moralità, insinuando che il centrodestra italiano onori coloro che violano la legge.