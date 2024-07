Calciomercato: il difensore croato Marin Pongracic del Lecce ceduto al Rennes

FRANCESCO LOIACONO - Il difensore croato Marin Pongracic 26 anni del Lecce è stato ceduto a titolo definitivo al Rennes in Francia per 16 milioni di Euro. Ha firmato un contratto fino al 2027 con la squadra francese di Serie A. Nella stagione che si è conclusa il 26 maggio, il calciatore ha disputato 36 partite in Serie A con i salentini. Il Lecce aveva acquistato il giocatore a titolo definitivo dal Wolfsburg in Germania l’ 1 luglio 2023 per 13 milioni di Euro. Nella sua carriera Pongracic ha giocato nel Wolfsburg, nel Borussia Dortmund, nel RB Salisburgo, nel Monaco 1860, nell’ Ingolstadt Under 19 e nelle giovanili del Bayern Monaco. Pongracic ha dichiarato: “ Mi dispiace lasciare il Lecce, ma avrò l’ opportunità di giocare in un campionato importante come quello della Ligue One francese, rimarrò sempre un tifoso dei salentini”. Il responsabile dell’ area tecnica dei pugliesi Pantaleo Corvino ha detto: “Abbiamo ricevuto un’ offerta economica importante, non potevamo rinunciare a cedere Pongracic, riusciremo a sostituirlo molto presto per rinforzare la difesa del Lecce in vista del prossimo campionato di Serie A”.