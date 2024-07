Wimbledon: Lorenzo Musetti eliminato da Djokovic in semifinale

WImbledon fb





Nella prima semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto 6-7 6-3 6-4 6-4 contro il russo Daniil Medvedev e si è qualificato per la finale. Nel primo set lo spagnolo non ha potuto contrastare con efficacia il servizio del russo che ha prevalso al tie-break. Nel secondo set Alcaraz ha proposto un gioco veloce e con i pallonetti si è imposto su Medvedev.





Nel terzo set lo spagnolo ha ottenuto punti importanti nei momenti cruciali di questa fase di gara e ha trionfato sul russo. Nel quarto set c’è stato un grande equilibrio fino al 4- 4, poi Alcaraz con la precisione del dritto e rovescio si è aggiudicato il match qualificandosi per la finale.

- Nella seconda semifinale del torneo sull’ erba di Wimbledon, Lorenzo Musetti è stato eliminato in tre set 6- 4 7-6 6-4 dal serbo Novak Djokovic. Per Djokovic trentasettesima finale nella sua carriera. Il toscano non è riuscito ad opporsi alla forza, alla determinazione e alla superiorità del serbo che pur avendo avuto dei momenti di difficoltà solo nel secondo set si è affermato al tie-break. Musetti però ha disputato un grande torneo.