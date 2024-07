Calcio femminile: l'Italia pareggia 0-0 con l'Olanda a Sittard nelle qualificazioni agli Europei

Nazionale Femminile di Calcio fb





Nell’altra gara di questo Gruppo la Norvegia ha pareggiato 1-1 con la Finlandia a Helsinki. L’ Olanda è prima in classifica con 8 punti. L’ Italia è seconda con 6 punti insieme alla Norvegia. La Finlandia è quarta con 5 punti. Nell’ ultima partita di ritorno le azzurre giocheranno martedì 16 luglio alle 19 contro la Finlandia a Bolzano al “Druso” e dovranno vincere per qualificarsi agli Europei. Se invece l’ Italia pareggerà dovrà sperare che la Norvegia perda a Oslo contro l’ Olanda nell’ altro incontro di questo Gruppo. Se la squadra di Andrea Soncin concluderà questo Gruppo al terzo posto in classifica dovrà vincere gli spareggi che si disputeranno tra la fine di ottobre e l’ inizio di dicembre per qualificarsi agli Europei.

L’Italia Femminile ha pareggiato 0-0 contro l’ Olanda a Sittard nella penultima partita di ritorno del Gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei che si disputeranno in Svizzera nel 2025. Nel primo tempo al 6’ Barbara Bonansea delle azzurre è andata vicina al gol. Al 7’ Lineeth Beerensteyn delle olandesi ha sfiorato la rete. Al 27’ Valentina Giacinti dell’ Italia non è riuscita a concretizzare una buona occasione. Al 41’ un colpo di testa di Barbara Bonansea è stato salvato sulla linea di porta dalla mediana Vivianne Miedema. Nel secondo tempo al 17’ Sherida Spitse dell’ Olanda con una conclusione di sinistro non ha inquadrato la porta. Al 21’ Vivianne Miedema delle olandesi con un tocco al volo di destro ha colpito la traversa. Al 94’ la squadra di Andrea Soncin è rimasta in dieci poiché Agnese Bonfantini è stata espulsa per doppia ammonizione.