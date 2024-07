Wimbledon: Musetti agli ottavi di finale per la prima volta, Fognini eliminato

Wimbledon fb

FRANCESCO LOIACONO - Nel terzo turno del torneo sull'erba di Wimbledon, Lorenzo Musetti ha ottenuto una storica vittoria contro l’argentino Francisco Comesana, con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-6, 6-3. Grazie a questa vittoria, Musetti si è qualificato per la prima volta nella sua carriera agli ottavi di finale, dove affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il giovane toscano ha impressionato con scambi veloci e efficaci top spin, dominando il match.

Fognini si arrende a Bautista Agut

Non altrettanto fortunato Fabio Fognini, che è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut dopo una maratona di cinque set durata 4 ore e 26 minuti, con il punteggio di 7-6, 3-6, 5-7, 7-6, 6-4. Nonostante Fognini fosse in vantaggio per due set a uno, non è riuscito a mantenere il ritmo nel quarto set, che Bautista Agut ha vinto al tie-break. Nel quinto set, dopo un equilibrio fino al 4-4, lo spagnolo ha prevalso con una serie di pallonetti e passanti incrociati, aggiudicandosi il match.

Altri incontri maschili

L'americano Ben Shelton ha superato il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 e affronterà Jannik Sinner negli ottavi di finale.

Il francese Ugo Humbert ha sconfitto l'americano Brandon Nakashima per 7-6, 6-3, 6-7, 7-6.

Il tedesco Alexander Zverev ha battuto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6.

Il serbo Novak Djokovic ha prevalso sull’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6.

Incontri femminili