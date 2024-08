AGIMEG - La Puglia e la Sicilia sono le grandi protagoniste delle estrazioni del 10eLotto del weekend avendo fatto registrare le vincite più alte dei concorsi in questione.A Gravina in Puglia, in provincia di Bari, è stato centrato un '9' da 100.000 euro grazie ad una giocata da soli 2 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.La stessa cifra è stata vinta da un fortunato giocatore di Nicolosi, in provincia di Catania, dopo aver realizzato un '9' con una puntata da 1 euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. ac/AGIMEG