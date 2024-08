BARI - Per quanti restano in città e per i turisti che hanno scelto di conoscere Bari, nella giornata di domani, ferragosto, sarà possibile visitare alcuni dei musei cittadini che osserveranno le seguenti aperture:





· Museo Civico Bari, strada Sagges 13: ore 17-20

· Pinacoteca Corrado Giaquinto, lungomare Nazario Sauro 27: ore 9-13

· Museo archeologico Santa Scolastica, via Venezia 73: ore 9-13

· Spazio Murat, piazza del Ferrarese: ore 10-14.