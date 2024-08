Aggressione nel centro storico di Lecce: arrestato il responsabile

LECCE - Nella tarda mattinata di ieri, una chiamata di emergenza ha segnalato un'aggressione nei pressi di Porta San Biagio, nel centro storico di Lecce. Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti tempestivamente, trovando la vittima, un leccese di 56 anni, visibilmente scosso e ferito.L'uomo ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito da un ciclista che, dopo aver notato la collanina d'oro che indossava, ha abbandonato la bici e si è scagliato contro di lui per rubarla. Ne è seguita una violenta colluttazione, durante la quale l'aggressore ha colpito la vittima con un pugno al naso, lasciandolo tramortito e fuggendo con il gioiello.Il 56enne è stato subito assistito dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie.Grazie all'intervento rapido della Squadra Mobile e ai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, le ricerche del responsabile sono iniziate immediatamente. In meno di due ore, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il sospettato, un 25enne di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio e con precedenti penali.Il giovane, riconosciuto dalla vittima come l'aggressore, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale, in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato la collanina rubata, che è stata restituita al legittimo proprietario, oltre a una piccola quantità di sostanze stupefacenti.L'arresto è stato possibile grazie all'efficienza delle forze dell'ordine, che hanno agito prontamente per assicurare alla giustizia il responsabile di questo violento atto.