Operazione antidroga a Taranto: arrestato un 20enne per spaccio nella 'Beni Stabili'

TARANTO - Un'importante operazione antidroga della Polizia di Stato si è conclusa con l'arresto di un giovane tarantino di 20 anni, sospettato di essere responsabile di un'attività di spaccio all'interno del complesso residenziale "Beni Stabili". I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, avevano notato un insolito e costante movimento di giovani all'interno del complesso, che ha fatto scattare le indagini.Le indagini, condotte con pazienza e discrezione, hanno permesso di individuare il giovane che, secondo gli inquirenti, aveva organizzato una fiorente attività di spaccio che iniziava nel primo pomeriggio e si protraeva fino a tarda notte. Durante i numerosi appostamenti, i poliziotti hanno osservato con attenzione le mosse del sospetto, che operava con estrema cautela, avvalendosi anche di "vedette" posizionate strategicamente lungo il perimetro del comprensorio per segnalare l'arrivo di estranei.Una volta pianificata nei dettagli l'operazione, gli agenti sono riusciti a eludere la sorveglianza dei complici e, con un'azione rapida e precisa, hanno colto il giovane sul fatto mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente a un coetaneo.Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato all'interno di un borsello a tracolla circa trenta dosi di cocaina e 50 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.Il 20enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. Va ricordato che, per il giovane indagato, vige la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.