Ultimi Fuochi Festival: spettacoli segreti al tramonto continuano con 'Un’altra Medea'

SPONGANO - Lunedì 12 agosto, alle ore 19:00, si terrà una nuova performance del Ultimi Fuochi Festival nella cornice suggestiva di Spongano. Come da tradizione del festival, la location rimarrà segreta fino all'ultimo momento, aumentando il fascino dell'evento. Nell'ambito della sezione Prima che sia notte, lo spettacolo "Un’altra Medea" della compagnia Margine Operativo sarà protagonista della serata, portando in scena una rilettura contemporanea del mito di Medea.

La performance, realizzata interamente con luce naturale, vedrà Lucia Cammalleri combinare teatro e danza, ispirandosi alla visione della scrittrice tedesca Christa Wolf. In questa interpretazione, Medea non è la figura violenta e tragica che la storia ci ha tramandato, ma una donna portatrice di un sapere antico, legato alla terra e al corpo. Dotata di un “secondo sguardo”, Medea scopre un oscuro segreto nascosto nel palazzo reale di Corinto, per il quale pagherà un prezzo altissimo.

La serata proseguirà con un concerto del cantautore salentino Miro Durante, noto per le sue collaborazioni con l’orchestra della Notte della Taranta e artisti di rilievo come Mauro Pagani e Ambrogio Sparagna. Durante presenterà alcuni brani tratti dal suo album d’esordio A te sarò per sempre, vincitore del Premio Civilia Zingari Felici come miglior album salentino del 2021.

L’evento è parte di una programmazione più ampia realizzata da Ultimi Fuochi Teatro - Impresa Sociale, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, e dei comuni locali. Il festival, alla sua settima edizione, continua a offrire esperienze culturali uniche, portando il pubblico a scoprire la bellezza nascosta del Salento attraverso l’arte.

Data e Ora: Lunedì 12 agosto 2024, ore 19:00

Luogo: Location segreta a Spongano (Le)

Biglietti: 12 € intero, 10 € ridotto (under 30 e over 65)

Prenotazione Obbligatoria: 388 1271999 - infoultimifuochi@gmail.com

Acquisto Biglietti: Sul posto o online su DIY Ticket

Non perdete l’occasione di partecipare a un’esperienza artistica intima e coinvolgente, che fonde mito, contemporaneità e musica sotto il cielo del Salento.