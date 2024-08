Al via la quarta edizione di 'Chiostri in Danza'

Conclude il festival il Gala internazionale di danza, che vedrà impreziosita la presentazione del libro La mia vita a passi di danza, dell’Étoile e coreografo internazionale GIUSEPPE PICONE presente con un suo assolo coreografico, e accompagnato nella serata da danzatori e danzatrici quali: CLAUDIO COVIELLO (Primo ballerino Teatro alla Scala di Milano), ELISABETTA FORMENTO CAVAIER e THOMAS GIUGOVAZ (entrambi solisti della Compañía Nacional de Danza-Madrid), NURIA SALADO FUSTÉ e ORION PICÓ PLAJA (Primi ballerini del Balletto del Sud), ALICE LEONCINI e OVIDIU CHITANU (entrambi solisti del Balletto del Sud). L'iniziativa è realizzata nell'ambito del programma degli eventi e manifestazioni comunali Borgo d'Estate 2024, con il patrocinio ed il contributo della città di Conversano - Assessorato alla Cultura, e anche per quest’anno si inserisce nella più ampia programmazione di Borgo d'Estate, il cartellone unico dell’estate conversanese.



Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto: 3664384792.



“Si muove la città” Inizia il 3 settembre (inizio ore 18) con BIBA - Sezione Bambini e Ragazzi Biblioteca "M. M.", la quarta edizione di CHIOSTRI IN DANZA, un progetto dell’Associazione Culturale Mediterraneo Opera Ballet, con la direzione artistica di Carmen Savino, che proseguirà fino all’8 settembre con momenti disseminati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città di Conversano: Chiostro della Biblioteca Civica "Maria Marangelli", Chiostro dei Paolotti (Seminario Vescovile Minore), Chiostro del Convento di Santa Maria dell'Isola. Mercoledì 4 settembre sarà il turno della Compagnia Principio Attivo Teatro, che dalle ore 10.00 fino alle ore 19.30, sarà impegnata con CASA MOBILE A PEDALI, all’interno del Chiostro dei Paolotti (Seminario Vescovile Minore). Il viaggio poetico di ‘Casa Mobile a Pedali’ così come i laboratori, e la rete con le librerie del territorio (Mondadori Conversano, Bloombook, Ikigai-Giochi,Libri,Cose) rientra tra le iniziative di 'Chiostrino, il chiostro bambino', la novità di quest’anno che si pone all’attenzione della comunità, con l’obiettivo trasversale di promuovere la lettura, incrementare la partecipazione culturale e l’educazione al patrimonio delle comunità locali, in un’ottica di audience development, nella sua accezione quantitativa e qualitativa.Sabato 7 settembre, sarà la volta di 'Andar per Chiostri', in un doppio appuntamento che coniuga la scoperta dei luoghi, in collaborazione con la Pro Loco Aps di Conversano, alla promozione della mobilità sostenibile volta a valorizzare e promuovere l’utilizzo delle piste ciclabili. La ciclopasseggiata è realizzata in collaborazione con Bicicletteria Urbana di Conversano che, nella sosta al Chiostro dei Paolotti, dedicherà un momento all’ascolto della creazione musicale di Francesco Giannico, realizzata appositamente per Chiostri in Danza, un’occasione che segna l’inizio di una nuova collaborazione.