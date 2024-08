A Carosino il successo di 'Bacco in Masseria' con 'Visioni di… Vino'

CAROSINO - “Bacco in Masseria” è stato un grande successo, con tanti bambini impegnati a imparare le tradizioni agricole locali pigiando l’uva con i piedini e mettendo le “mani in pasta” per preparare il pane, proprio come hanno fatto per secoli i contadini nelle campagne del meridione!È stato un evento del Progetto “Visioni di… Vino” di CarusTeatro Aps che, anche grazie a una rassegna con proiezioni di film e performance teatrali, vuole far riflettere la comunità di Carosino e dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l’agricoltura, il lavoro, l’enologia e l’ambiente.Il progetto, in particolare, intende promuovere il ritorno all’agricoltura, la secolare forma di economia di questo territorio, applicando però nuovi criteri di sostenibilità ambientale e pratiche agronomiche in grado di garantire produzioni di eccellenza!In questo percorso si è inserito perfettamente “Bacco in Masseria”, un evento tenutosi presso la Masseria Misicuro ubicata sulla SS 603 Carosino/Francavilla Fontana, quella Via Appia recentemente dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco.La serata è iniziata con la “vendemmia experience” che ha visto i bambini e le loro famiglie tagliare grappoli di uva primitivo nei vigneti dell’Azienda agricola La.Mar dei F.lli La Neve, sul viale di pini che conduce alla location.Poi gli stessi bambini hanno prima pigiato gioiosi l’uva nei tini portati nell’aia della masseria, per poi partecipare al laboratorio di panificazione tradizionale a cura di Bakery Fumarola, divertendosi sporcandosi di farina manine e non solo….Mentre pucce, taralli e pagnotte cuocevano cotti nell’antico forno a legna della masseria, l’Arch. Angelo Campo ha illustrato ai tanti partecipanti – ormai tutti seduti comodamente ai tavoli disposti nell’aia – la storia della masseria Misicuro che porta ancora il nome dell’antica Mesochorum, “statio” mediana della via Appia nel tratto tra Taranto ed Oria, che custodisce tracce di alcuni impianti termali di epoca romana.Il progettoIl progetto “Visioni di… Vino” è stato illustrato dai rappresentanti CarusTeatro Aps, in particolare il Presidente Pietro Fedele, il progettista Giovanni Liguori e il Direttore artistico Davide Roselli, alla presenza del Sindaco di Carosino Onofrio Di Cillo e della project manager Maria Teresa Marangi.La serata è proseguita con un momento conviviale con la degustazione di prodotti tipici a cura della Bakery Fumarola e con i vini dell’Azienda agricola La.Mar dei F.lli La Neve, mentre il trio “Musicalmente” proponeva un repertorio di classici della musica italiana in arrangiamenti jazz e swing.Il progetto “Visioni di… Vino” di CarusTeatro Aps, con partner il Comune di Carosino, è finanziato dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0.Si ringraziano le aziende del territorio che con i loro prodotti permetteranno le degustazioni enogastronomiche di “Visioni di… Vino”: Panificio San Biagio, Fiorino Filiberto Srl, Panificio Di Napoli, Bakery Fumarola, ⁠Tenute Salentine Mario Marinelli, ⁠Giai Vini Daniele Marinelli, Brandisio di Oreste Tombolini, ⁠LaMar azienda dei F.lli Laneve,. ⁠Feudo Croce Tinazzi e Fiorino Luca.