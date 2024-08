Alberobello, Trulli n’ Beer si prepara al debutto: presentato il programma ufficiale

ALBEROBELLO - La città di Alberobello si accende per l’estate con il Trulli n’ Beer, l’evento organizzato dall’Associazione Pinnacoli che, ormai da vent’anni, rappresenta un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. In occasione della conferenza stampa tenutasi nella Sala Consiliare “Giampiero De Santis” del Comune di Alberobello, sono stati svelati i dettagli dell’edizione 2024, che promette dieci serate di intrattenimento a ingresso libero dal 16 al 25 agosto.L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale e sostenuta dalla Regione Puglia e dalla Camera di Commercio di Bari, si svolgerà in Viale Einaudi, trasformando la storica via in un grande palcoscenico all’aperto. Il festival offrirà musica dal vivo, spettacoli a tema e una vasta selezione di birre artigianali provenienti da tutto il mondo, con particolare attenzione anche alle esigenze dei celiaci.Alla conferenza stampa, oltre al Sindaco Francesco De Carlo e all’Assessora alla Cultura, Spettacolo e Manifestazioni Valeria Sabatelli, erano presenti personalità di rilievo come Cosimo Palasciano, Presidente della BCC di Alberobello, e Marinella Amodio, Vicepresidente di AIC Puglia. L’Associazione Pinnacoli è stata rappresentata dal Presidente Franco Miccolis e dal Vicepresidente Claudio Sisto, insieme a tutto lo staff e alla mascotte BeerBante.Le dichiarazioni dei protagonisti***Franco Miccolis**, Presidente dell’Associazione Pinnacoli, ha espresso l’importanza culturale del Trulli n’ Beer: “L’idea del festival è nata per celebrare non solo la birra artigianale, ma anche il patrimonio culturale di Alberobello. Vogliamo offrire un’esperienza che combini il fascino della nostra città con la gioia di stare insieme, ascoltare musica e gustare buon cibo. Il 20 agosto sarà una serata speciale, con l’esibizione dei Terraròss, simbolo della musica popolare pugliese, che rappresentano perfettamente lo spirito del nostro evento.” **Claudio Sisto**, Vicepresidente dell’Associazione Pinnacoli, ha sottolineato l’ampia offerta del calendario 2024: “Abbiamo creato un programma diversificato per intrattenere un pubblico di tutte le età. Eventi come la ciclopasseggiata del 21 agosto, in memoria di Vito Palmisano, promuovono valori di sostenibilità e salute. Il Family Party del 23 agosto, dedicato ai bambini, offrirà una serata di giochi e animazione per i più piccoli, garantendo divertimento per tutta la famiglia.” Con un mix perfetto di tradizione e novità, il Trulli n’ Beer si conferma un evento chiave dell’estate pugliese, pronto a regalare serate indimenticabili nella suggestiva cornice dei trulli di Alberobello.