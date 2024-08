All’Elephant Park di Ginosa Marina la XX edizione del Rave delle Comete

TARANTO - Sabato 10 agosto, all’Elephant Park di Ginosa Marina (Ta), la Fabbrica del Beat proporrà un’edizione speciale de “Il rave delle Comete”, un festival itinerante che si ripete da anni e durante il quale viene proposta musica per venti ore consecutive da alcuni dei migliori dj del panorama nazionale e locale, giunto alla sua ventesima edizione.

Dalle 17 alle 13 del giorno dopo, nei tre dancefloor presenti nella grande struttura, con un totale di 100 KW di sound system, sarà proposta musica tekno, acidcore, mentalcore, rave, tribe, acid, psy-trance, d&b, trance, dub step, progressive, hard techno, hardcore, uptempo, hardstyle e house. A queste aree si aggiungerà una zona dedicata agli artisti emergenti.

Tra i numerosi dj che si alterneranno alla consolle del palco principale ci saranno Tatanka, Ixindamix e Lady Maru. Il primo è un disc jockey spezzino, al secolo Valerio Mascellino, considerato uno dei migliori artisti nel genere hardstyle, che ad oggi ha pubblicato 88 singoli e ha suonato nelle più famose discoteche italiane ed estere partecipando ad eventi internazionali come il “Defqon1”, il “Decibel Outdoor”, il “Nature One”, il “Reverze” e il “Bassleaders”. Ixindamix è un’artista britannica molto conosciuta sulla scena underground europea, il cui percorso artistico si è incrociato molte volte con i Spiral Tribe, celebre gruppo londinese conosciuto in Europa e nel Mondo. Abile dj che spazia dalla techno al bassline, dal funk alla electroswing, conta esibizioni in centinaia di club, feste e festival in diversi Paesi del vecchio continente. Lady Maru, infine, è una dj, musicista e producer romana residente a Berlino che spazia dalla hard acid techno con influenze synth punk alle più recenti sonorità industrial raw, fornendo dj set e produzioni energiche.

Nella Bass Zone e nel Club Zone, tra gli altri, proporranno la loro musica il dj altamurano classe 2008 Angel Dub Sound System e il partenopeo WarinD, ovvero Giuseppe De Chiara, che ha iniziato il suo percorso nel 2015 e, influenzato dai suoni hardgroove, hardtechno e acid, ha suonato in alcuni dei migliori club e festival europei dando vita anche ad una sua etichetta discografica. Una quarta zona, infine, sarà dedicata ai dj emergenti.