Inter, Darmian: ''Fiduciosi per il campionato''

Sconfitta in amichevole per l'Inter, battuta 2-0 a Monza dall'Al Ittihad. Ai microfoni di Inter TV è Matteo Darmian, in campo fino al minuto 62, a raccontare il match e l'avvicinamento al campionato.

“La volontà è sempre quella di vincere, però purtroppo oggi è una arrivata una sconfitta. Abbiamo messo minuti importanti nelle gambe in vista di una stagione che sarà lunghissima e nella quale vogliamo riconfermarci. Abbiamo fatto delle buone cose: ripartiamo da quanto fatto l'anno scorso. Ci sono stati errori da non commettere, ma siamo fiduciosi in vista del campionato. Il gruppo è quello dell'anno scorso, dispiace per i ragazzi che sono attualmente infortunati, sono tutti giocatori importanti: noi faremo sentire i nuovi a proprio agio fin da subito, ci daranno una grande mano. Domenica con il Chelsea vogliamo fare bene, sicuramente le gambe gireranno di più, vogliamo mettere in pratica tutto il lavoro che facciamo durante la settimana.”