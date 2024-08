Allerta meteo: temporali previsti anche in Puglia

BARI - A partire dalla tarda mattinata di martedì 27 agosto 2024, e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno diverse regioni del centro e sud Italia. Le aree coinvolte saranno l'Umbria, le zone interne del Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, in particolare i settori centro-settentrionali, nonché la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

Questi fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, possibili grandinate locali e raffiche di vento. Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, soprattutto nelle zone a rischio di allagamenti.

In Puglia, in particolare nelle aree centrale adriatica e centrale bradanica, è stato emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali. L'allerta è valida dalle ore 08:00 del 27 agosto 2024 per le successive 12 ore, con previsione di rovesci isolati o sparsi, a evoluzione diurna, e con quantitativi cumulati localmente moderati.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di evitare zone a rischio di frane o allagamenti durante il verificarsi dei fenomeni temporaleschi.