Incidente mortale tra Peschici e Vieste: 24enne perde la vita sulla Strada Provinciale 52

PESCHICI - Un tragico incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 52, in località Cala Lunga, tra Peschici e Vieste, costando la vita a un motociclista di 24 anni di Orta Nova. Il giovane stava viaggiando in moto insieme alla sua compagna, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Peugeot 208 che procedeva in senso opposto.Il motociclista è deceduto sul colpo, mentre la sua compagna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo grazie all'intervento dell'elisoccorso. Anche il conducente dell'auto coinvolta nello scontro è rimasto ferito ed è stato ricoverato per accertamenti.Le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale, sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Il personale del 118 ha provveduto a prestare i primi soccorsi.La comunità è sotto shock per la tragica perdita del giovane motociclista, mentre le indagini continuano per determinare le cause esatte dell'impatto.