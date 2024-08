Allerta ondate di calore: Protezione Civile conferma livello 3 per il 14 e 15 agosto

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, facente parte del Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un bollettino di allerta relativo alle ondate di calore previste per i prossimi giorni.Secondo le previsioni, per il 14 e 15 agosto si conferma un livello di allerta 3, il più alto nella scala di rischio. Tale livello indica la presenza di condizioni di "ONDATE DI CALORE" che comportano un elevato rischio per la salute, con temperature estremamente elevate che persisteranno per almeno tre giorni consecutivi.La Protezione Civile ha invitato all'allerta tutti i servizi sociali e sanitari, poiché l'ondata di caldo potrebbe avere gravi ripercussioni soprattutto sulle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini, persone con malattie croniche e chi vive in condizioni di isolamento sociale.Si raccomanda alla popolazione di adottare tutte le misure precauzionali per ridurre i rischi legati al caldo estremo, come evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, e fare attenzione ai segnali di malessere legati al caldo. In caso di necessità, è importante contattare tempestivamente i servizi sanitari locali. Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti costanti attraverso i bollettini quotidiani.