Castel del Monte, Di Bari: “Patrimonio UNESCO che va tutelato e valorizzato. Serve cambio di passo nella gestione”

BARI - “Castel del Monte non è solo un simbolo della Puglia, ma è uno dei monumenti più conosciuti al mondo, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Abbiamo per questo il dovere di tutelarlo e valorizzarlo, mentre mi giungono foto della strada che conduce al Castello senza illuminazione e con le auto parcheggiate ai margini. Parliamo di una strada stretta e le auto ai lati delle corsie creano situazioni di estremo pericolo, con veicoli che si incrociano in spazi angusti e bui. La conseguenza sono ingorghi che offrono uno spettacolo desolante ai tanti turisti che vengono a visitare il sito”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari“Ho sempre creduto - continua Di Bari - che una maggiore connessione tra Andria e il Castello potesse portare benefici non solo culturali, ma anche economici alla città. Per questo motivo, mi sono battuta affinché arrivassero fondi per la valorizzazione di questo gioiello architettonico. L'intesa firmata tra la Regione Puglia e la città di Andria ha già prodotto risultati positivi, ma i turisti che arrivano non possono trovarsi davanti a ingorghi e a una strada male illuminata. Non si può accettare questo tipo di gestione da parte di chi ha la responsabilità di preservare un bene così prezioso. Ricordo a tutti che Castel del Monte sarà aperto straordinariamente a Ferragosto, e mi auguro che i turisti si trovino davanti ben altro scenario. Non possiamo permettere che uno dei simboli della nostra storia e cultura sia trascurato in questo modo. Castel del Monte merita rispetto, cura e attenzione, perché rappresenta non solo Andria, ma l'intera umanità”.