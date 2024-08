Apertura della 21ª Edizione del Salento International Film Festival il 10 settembre 2024

TRICASE - Il Salento International Film Festival (SIFF) è pronto a inaugurare la sua 21ª edizione martedì 10 settembre 2024, nella splendida cornice del Palazzo dei Principi Gallone a Tricase, un luogo carico di storia e simbolo della ricca tradizione culturale della città. L'evento, che si terrà fino al 15 settembre, sarà un'importante celebrazione del cinema internazionale, con una particolare attenzione alle produzioni indipendenti.La serata di apertura prevede la proiezione del film "Il Mio Posto è Qui", opera prima della regista Daniela Porto, scritta e diretta insieme a Cristiano Bortone. Il film, ambientato nella Calabria rurale del dopoguerra, affronta con sensibilità il tema della discriminazione e della lotta per l'emancipazione. Con le straordinarie interpretazioni di Marco Leonardi e Ludovica Martino, la pellicola racconta la storia di una giovane donna che si scontra con una società tradizionalista e resistente al cambiamento, in un toccante racconto di affermazione personale.Questa edizione del SIFF non solo celebrerà il cinema indipendente, ma offrirà anche un'importante piattaforma per promuovere la cultura attraverso la settima arte. Il festival invita tutti a partecipare per sostenere e vivere un'esperienza cinematografica unica, continuando a promuovere il valore delle produzioni indipendenti.