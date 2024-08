Bari, grave incidente stradale a Santo Spirito: 43enne trovato ferito sul ciglio della strada

BARI - Questa mattina, nella frazione di Santo Spirito, un uomo di 43 anni è stato ritrovato privo di sensi sul ciglio della strada, accanto al suo monopattino. L'uomo, residente in contrada Torricella, a nord di Bari, è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari in codice rosso. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.L'uomo, imbianchino di professione e padre di due figli, stava percorrendo una strada di raccordo tra Torricella e Santo Spirito, in direzione nord, probabilmente per recarsi al lavoro. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato vittima di un investimento da parte di un'auto che, dopo l'impatto, non si sarebbe fermata a prestare soccorso.La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale di Bari, che sta conducendo le indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto e per rintracciare l'eventuale responsabile. Al momento, le autorità non escludono alcuna pista, e gli investigatori stanno esaminando eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.Le indagini proseguiranno nelle prossime ore, con la speranza di poter fornire al più presto una ricostruzione completa dell'incidente e, soprattutto, di individuare il responsabile del presunto investimento.