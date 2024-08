Carosino, bambino di 8 anni travolto da un cancello in un parco pubblico: fuori pericolo

CAROSINO - Un grave incidente si è verificato ieri sera all'interno del parco pubblico di Carosino, in provincia di Taranto, dove un bambino di 8 anni è stato travolto da un cancello che ha ceduto improvvisamente. Il piccolo ha riportato ferite lacero-contuse alla testa, destando immediata preoccupazione tra i presenti.Alcune persone che si trovavano nel parco al momento dell'incidente sono intervenute tempestivamente, collaborando con la polizia locale e i carabinieri per sollevare il cancello e liberare il bambino. Il 118, giunto sul posto, ha stabilizzato il piccolo e lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Qui i medici hanno applicato numerosi punti di sutura per chiudere le ferite e lo hanno trattenuto in osservazione nel reparto di pediatria. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, il bambino è ora fuori pericolo.Il sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo, aveva annunciato nei giorni scorsi l'introduzione di un servizio di vigilanza notturna nel parco per tutto il mese di agosto, dalle 21 a mezzanotte, a seguito di recenti atti vandalici. Dopo l'incidente, sono state avviate verifiche tecniche per accertare se il cancello fosse in condizioni di sicurezza al momento del cedimento.L'ASL di Taranto ha rilasciato una nota ufficiale in cui conferma che il bambino ha subito diverse abrasioni, ferite e traumi, specificando che "è stata necessaria l'applicazione di numerosi punti di sutura". La prognosi attuale è di 15 giorni, ma i medici effettueranno una nuova valutazione nei prossimi giorni per monitorare l'evoluzione delle condizioni del piccolo paziente.