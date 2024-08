Cena Bianca, Terlizzi si unisce a tavola il 6 settembre la grande festa in Corso Dante Alighieri

TERLIZZI - Il 6 settembre 2024 in Corso Dante a Terlizzi approda la Cena Bianca, organizzata dai giovani dell’Associazione Dioniso con il patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michelangelo De Chirico.Che cosa attrae questi ‘angeli bianchi’? Il ritrovarsi in piazza tutti insieme per riprendere la vita sociale e di relazione, ma anche dai cambiamenti radicali della vita moderna, fra cui i social, la globalizzazione, la guerra, l’instabilità internazionale e la rivoluzione tecnologica.Per partecipare alla Cena Bianca sarà necessario dietro compilazione di un modulo e un contributo di cinque euro iscriversi, entro il 31 agosto 2024 (info: 348.5974426).Oltre alla voglia di condividere buon cibo, momenti di allegria e felicità – dichiarano dall’associazione Dioniso - chiediamo ai partecipanti un dresscode total white anche tavoli, sedie, tovaglie allestimenti dovranno essere rigorosamente bianchi.Dal total bianco alla sostenibilità il passo è breve, infatti nel rispetto dell’ambiente sarà possibile utilizzare solo stoviglie e posate in: ceramica, vetro o metallo, non sarà consentito l’uso della plastica e delle lattine, ed è consigliabile anche impiegare contenitori riutilizzabili per il trasporto delle pietanze purchè non siano usa e getta.Nel rispetto dei luoghi e del territorio al termine della cena dovrà essere tutto pulito.Ogni partecipante può portare il proprio cibo e bevande, mantenendo uno stile elegante e raffinato della cena, fondamentale sarà creare l’atmosfera giusta e di decorare e allestire i tavoli con candele, fiori e decorazioni eleganti nel rispetto dell’ordine. L’allestimento più votato e ricercato parteciperà al concorso della serata e sarà premiato con Buoni Famila.Se si desidera sarà possibile affidarsi ai ristoranti convenzionati, per cui la quota di iscrizione sarà sempre obbligatoria ma si potrà scegliere tra menù da loro forniti tutto in chiave made in Puglia.Sarà possibile montare dalle ore 17 del 6 settembre l'evento inizierà alle 20:30 lo start sarà arricchito da palloncini biodegrabili forniti dall’organizzazione, la cena spettacolo si concluderà all’1:00.Durante la cena non mancherà la musica dal vivo della band MAMMALITALIANI con presentatore e DJ Papaceccio, che condurrà la serata con un mix di musica italiana. Alla musica si uniranno anche gli artisti di strada per uno spettacolo senza precedenti.Grande attenzione soprattutto per i più piccoli, sarà allestita un'area per bambini curata dalla scuola BIMBOLANDIA, con tappetini, scivoli, vaschette con palline, angolo costruzioni, dondoli, sarà un servizio completamente gratuito previa prenotazione entro il 31 agosto.“La Cena Bianca ha l’obiettivo di creare un momento di eleganza a Terlizzi, un modo per riappropriarsi dei luoghi all’insegna della bellezza e dell’eleganza avvicinando le generazioni più distanti con l’intento comune della condivisione. Grandi e piccoli si mescoleranno, anzi dialogheranno insieme e si divertiranno, degustando specialità della cucina pugliese e ascoltando musica in sottofondo"Per ulteriori informazioni o domande, contatta l’organizzazione: +39 3485974426