Bari in ansia per la scomparsa del 17enne Antonio Riccardi: familiari preoccupati

BARI - Momenti di grande apprensione a Bari per la scomparsa di Anthony, un ragazzo di 17 anni che si è allontanato da casa ieri sera senza lasciare traccia. Secondo quanto raccontato dalla madre in un post sui social, Anthony, il cui vero nome è Antonio Riccardi, non ha mai passato la notte fuori casa e ha il telefono spento, cosa che alimenta ulteriormente le preoccupazioni dei familiari.

La madre ha lanciato un appello disperato: "È sparito a Bari da ieri sera mio figlio, si chiama Antonio Riccardi, per gli amici Anthony. Ha 17 anni, indossa una t-shirt nera con la scritta bianca Balenciaga, bermuda bianchi con tasconi e scarpe Nike nere". Anthony porta anche occhiali neri con il marchio DsQ ai lati. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il numero 3278296107.

La famiglia è profondamente preoccupata, poiché Anthony aveva già manifestato la volontà di farla finita. "Siamo veramente preoccupati, ha manifestato intenzioni di suicidio – continua la madre nel post – vorremmo sbagliarci e trovarlo magari a fare una delle sue bravate."

Le forze dell'ordine sono state allertate e le ricerche sono in corso. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, condividendo il messaggio nella speranza di riportare Anthony a casa sano e salvo.