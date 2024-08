Bari, installate altre 30 cassette portavalori gratuite sulla spiaggia di Pane e pomodoro: dall’inizio del servizio registrati 2578 depositi

BARI - Sono state installate questa mattina, sulla spiaggia di Pane e pomodoro, altre 30 cassette portavalori a utilizzo gratuito, a disposizione dei bagnanti che scelgono di trascorrere del tempo sul lido cittadino.Questi ulteriori smart locker si aggiungono ai 36 già posizionati circa venti giorni fa: si ricorda che per usufruirne gli utenti devono impostare un pin associato a un numero di telefono e poi scegliere la dimensione del box e una fascia oraria, che non determina l’apertura della cassetta allo scadere dell’orario indicato, se non a seguito di un input dell’utente.Da quando sono state attivate le cassette portavalori, il 23 luglio scorso, sono stati 2578 i depositi effettuati, con una media di circa 110 depositi al giorno.