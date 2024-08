Bari, riapre il Dok di Corso Sonnino completamente ristrutturato: investimento di quasi 2 milioni di euro

BARI - Riapre oggi al pubblico con una veste rinnovata il Dok di Corso Sonnino, storico punto vendita di Bari del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita. La ristrutturazione, per un investimento di quasi 2 milioni di euro, rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.Il punto vendita, situato nel cuore del quartiere Madonnella (Corso Sonnino n. 52), è stato rinnovato seguendo i dettami della sostenibilità ambientale; il fabbisogno energetico del punto vendita sarà, infatti, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi e ad alta efficienza energetica, oltre all’utilizzo di insegne e luci a led.La riqualificazione degli spazi ha consentito l’inserimento di nuovi prodotti, preparati e piatti pronti soprattutto nelle aree del fresco, dove sono a disposizione dei clienti l’ortofrutta, la gastronomia, la panetteria e la macelleria; nel reparto ortofrutta un vasto assortimento di frutta e verdura, anche biologica, oltre a confezioni pronte da gustare e cucinare; in gastronomia prodotti gourmet ed eccellenze nazionali e locali garantite DOP e IGP e in macelleria un vasto assortimento di carne selezionata e controllata oltre che piatti pronti da cuocere.«Oggi riconsegniamo al quartiere Madonnella un punto vendita più assortito, moderno e accogliente – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark –. Continua, infatti, il percorso di ammodernamento dei nostri punti vendita, sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti. E, allo stesso tempo, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze».Il supermercato, nel quale sono state inserite nuove casse, è dotato anche di digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.Sul sito www.prenotaeritira.it sarà inoltre possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.