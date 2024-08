Bari, riunione task force 'piazze anti degrado'

Tra gli obiettivi principali quello di arginare i fenomeni di devianza sociale fortemente influenzati dai dati allarmanti sul crescente utilizzo di sostanze stupefacenti. Fenomeno che richiama e concentra in alcuni luoghi della città una consistente quantità di consumatori oltre a determinare una maggiore percezione di insicurezza per passanti e residenti. L’incontro di oggi, convocato a margine di una serie di colloqui e attività di monitoraggio svolti nei giorni scorsi, è stato utile per definire ipotesi di lavoro su più fronti che saranno meglio precisate nei prossimi giorni a seguito di sopralluoghi circostanziati.



“Non intendiamo sottovalutare il problema delle piazze in città – spiega il sindaco -. Oltre alle tante segnalazioni dei cittadini ci sono dati di esperti che ci rappresentano un forte aumento dell’utilizzo e quindi della vendita di sostanze stupefacenti, anche a basso costo. Purtroppo sappiamo che questo fenomeno spesso determina problemi sulla sicurezza sia individuale sia collettiva fino al rischio di sfociare in una vera e propria emergenza sociale. È ovvio che il Comune non può intervenire da solo ma siamo consapevoli di dover fare la nostra parte. Oggi abbiamo effettuato una ricognizione delle situazioni che richiedono maggiormente la nostra attenzione e stiamo valutando i primi provvedimenti da avviare”.

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha convocato una riunione con i responsabili delle strutture comunali impegnate nella task force “piazze anti degrado” che impegnerà l’amministrazione comunale nell’adozione di alcuni interventi volti a contrastare la situazione di emergenza sociale che ormai caratterizza alcune piazze cittadine. All’incontro hanno partecipato i referenti del settore Welfare, della Polizia locale e del nucleo Annona, dei Lavori pubblici e delle aziende municipali interessate.