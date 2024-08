Bari, Sasso (Lega): imbarazzante nomina Carlotta Nonnis Marzano

ROMA - “Incredibile quanto accaduto a Bari, dove il sindaco Vito Leccese, dopo due mesi travagliati, ha formato la nuova giunta, nominando come assessore all'ambiente una signora di nome Carlotta Nonnis Marzano. Nei mesi precedenti, questa persona si è resa protagonista di numerose uscite pubbliche in cui, nell'ordine, ha incitato alla violenza, ha insultato Papa Francesco e alcuni avversari politici, tra cui, ovviamente, al primo posto Matteo Salvini. Dobbiamo pensare che, come ricompensa per tutto questo, il sindaco del PD l'abbia premiata con una poltrona da assessore? È questa la nuova linea del PD di Elly Schlein a Bari?È questa la caratura del campo largo, visto che la Nonnis Marzano è del partito di Fratoianni e Bonelli? Verrebbe da rimpiangere Decaro, se non fosse che nemmeno lui, regista dell'operazione Leccese sindaco, ha evitato che ciò potesse accadere. Nelle prossime ore presenterò un'interrogazione parlamentare per comprendere se vi siano ragioni di incompatibilità tra chi ricopre la carica di assessore, nonostante le numerose dichiarazioni che io ritengo deplorevoli. Qualcuno dovrebbe dimettersi all'istante, chiedere scusa per le offese ed evitare di reiterare condotte diffamatorie”. Così il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.