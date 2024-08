Incidente stradale a Bari: tre feriti e nove auto danneggiate

BARI – Questa mattina, intorno alle 5, un grave incidente stradale ha scosso il centro di Bari, all'incrocio tra via Quintino Sella e via Dante. Un bus dell'Amtab, l'azienda per il trasporto pubblico del Comune di Bari, si è scontrato con un'auto su cui viaggiavano tre persone. L'impatto ha causato ulteriori danni quando il bus ha travolto nove auto parcheggiate lungo la strada.I tre occupanti dell'auto sono stati trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto una prognosi compresa tra i 5 e i 10 giorni. Fortunatamente, i passeggeri e il conducente del bus sono rimasti illesi.Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale per gestire la situazione e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.