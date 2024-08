Bari Urban Lab: omaggi musicali e anteprime internazionali animano Ceglie del Campo e Loseto

Il giorno seguente, martedì 13 agosto, l'evento si sposterà a Loseto. Alle 19:00, nel Centro Parrocchiale S. Giorgio Martire, si terrà il workshop "Radio Libera in IV", a cura dell'Associazione Mille Passi Insieme. I partecipanti avranno l'opportunità di incontrare e intervistare gli artisti protagonisti del concerto serale.



Alle 21:00, al Parco Comunale di Loseto, si terrà la prima assoluta di Le Départ. Questo progetto musicale vede la collaborazione di tre musicisti di fama internazionale: Gaetano Partipilo, Roberto Badoglio e Nino La Montanara. Le Départ combina jazz, electro-soul e musica ambient, creando un mosaico sonoro che promette di coinvolgere e affascinare il pubblico.



La serata sarà aperta da Kyoto W/Truemantic con "Limes Limen", l'EP d'esordio di Roberta Russo, un'artista che fonde beatbox ed elettronica scura, creando un'esperienza musicale unica.



Prossimi appuntamenti di Bari Urban Lab

Bari Urban Lab continuerà il 15 agosto a Largo Albicocca con il live di Henrio e il suo album "Somewhere, sometimes", e il 16 agosto sul Waterfront di San Girolamo con "Instrumental" del duo Clara Peya & Santi Careta.



Info e contatti

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.no-de.org o contattare l'organizzazione via email all'indirizzo info@no-de.org.

