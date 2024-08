Gaza: raid israeliano vicino a una scuola, escalation di tensioni e ripresa delle trattative il 15 agosto

Pixabay

L'esercito israeliano ha confermato un raid aereo nei pressi di una scuola a Gaza City, precisando che l'obiettivo dell'attacco erano terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di controllo e comando situato nella scuola Al-Tabai'een, vicino alla moschea a Daraj Tuffah. Secondo le Forze di Difesa Israeliane (IDF), il centro era utilizzato come nascondiglio da terroristi e comandanti di Hamas, e da lì venivano pianificati numerosi attacchi contro Israele.La risposta di Hamas non si è fatta attendere, definendo l'attacco una "pericolosa escalation" della situazione, già tesa nella regione. L'episodio rappresenta un ulteriore aggravamento del conflitto, con potenziali conseguenze per la sicurezza dei civili coinvolti.Nel frattempo, Israele ha dato il via libera alla proposta formulata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto per la ripresa delle trattative il 15 agosto, con l'obiettivo di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza. L'ufficio del primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha annunciato che una delegazione israeliana sarà inviata a Doha o al Cairo per concordare i dettagli del quadro delle trattative.Parallelamente, gli Stati Uniti hanno avvertito l'Iran che un eventuale "attacco massiccio" contro Israele comporterebbe gravi conseguenze economiche e politiche per Teheran, segnalando un crescente coinvolgimento internazionale nella crisi.