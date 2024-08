Batteria Festival a Leporano il 16, 17 e 18 agosto

LEPORANO - E’ stato ufficialmente presentato nel corso della giornata di venerdì 9 Agosto c.m., il Batteria Festival, evento dedicato alla musica e lo spettacolo con food & beverage che si terrà i prossimi 16, 17, e 18 Agosto.Presentato presso i Giardini Virgilio ed organizzato dall’Associazione Giorgio Forever, l’evento si terrà presso la Pineta della Batteria Cattaneo sita in via Litoranea Salentina a Marina di Leporano in provincia di Taranto.Tre le serate. Si parte il 16 con una serata per Bambini exhibition e party salento. Il 17 sarà la Notte delle Lune con Afterparty e DJ Set ed all’interno saranno cerimoniati coloro che hanno meritato il premio “diffusori di bellezza”. Infine giorno 18 ci saranno Spettacoli per bambini, cabaret, Fido Guido & Friends fet. Rockin Roots band.Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza per l’acquisto di un’ambulanza in favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS. Annunziata di Taranto sempre a cura dell’Associazione Giorgio Forever.