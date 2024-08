Bitonto, Avis inaugura la panchina dell’antimafia: parteciperà Nicola Gratteri

BITONTO – Sarà inaugurata il prossimo 28 agosto, alle 19:30 in piazza Caduti del Terrorismo a Bitonto, la panchina in memoria delle vittime innocenti di mafia e, in particolare, della bitontina 84enne Anna Rosa Tarantino, rimasta vittima di uno scontro a fuoco tra clan il 30 dicembre 2017 a Bitonto. Al momento inaugurale parteciperà anche il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.Per l’occasione, a seguire, sempre su piazza Caduti del Terrorismo, sarà presentato l’ultimo libro del procuratore, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, “Il Grifone”.I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco, Francesco Paolo Ricci, e a Massimo Rutigliano, presidente Avis e organizzatore dell’evento.A moderare la presentazione del libro la giornalista Viviana Minervini."Il Grifone" di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso esplora come le mafie, in particolare la 'ndrangheta, si siano adattate all'era digitale, utilizzando la tecnologia per espandere le loro attività criminali a livello globale. Le organizzazioni mafiose, infatti, sfruttano criptovalute, software sofisticati e l'anonimato del web per gestire traffici illeciti di droga, riciclaggio di denaro, truffe e vendita di armi, senza bisogno di spostarsi fisicamente. Questa metamorfosi rende sempre più sfumati i confini tra legalità e illegalità, ponendo nuove sfide alle forze dell'ordine a livello internazionale.Nicola Gratteri è un magistrato italiano noto per la sua lotta contro la 'ndrangheta. Ha condotto importanti indagini sul traffico internazionale di droga e sulla criminalità organizzata. È autore di numerosi libri di successo insieme ad Antonio Nicaso, affrontando temi legati alla mafia e alla giustizia.Antonio Nicaso è uno storico delle organizzazioni criminali e uno dei maggiori esperti di 'ndrangheta a livello mondiale. Insegna Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen's University ed è autore di oltre 30 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. È stato coinvolto nella creazione di serie televisive basate sulle sue opere.