Bitonto, banda armata irrompe in casa di pregiudicato e spara: ferito ma fuori pericolo

BITONTO - Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri a Bitonto, dove una banda di cinque persone armate ha fatto irruzione in un'abitazione di via della Repubblica, colpendo un pregiudicato con colpi di pistola. I cinque malviventi, vestiti di nero e con il volto coperto da passamontagna, hanno esploso almeno due colpi, ferendo l'uomo al collo e a una spalla.Prima di aprire il fuoco, gli aggressori avrebbero minacciato la vittima, lasciando intendere un accento locale, dettaglio che potrebbe rivelarsi utile alle indagini. Nonostante la violenza dell'attacco, l'uomo è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato. Fortunatamente, le sue condizioni non sono giudicate critiche e non sarebbe in pericolo di vita.Secondo le prime ricostruzioni, la presenza dei genitori del pregiudicato, che si trovavano agli arresti domiciliari nella stessa abitazione, potrebbe aver disturbato l'azione dei malviventi, costringendoli a fuggire senza portare a termine il loro piano.