Candela, arrestato 68enne per maltrattamenti in famiglia

CANDELA- Un 68enne originario della Tunisia, residente da anni a Candela, nel Foggiano, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto in seguito alla denuncia presentata dalla moglie, che ha deciso di chiedere aiuto dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

L’intervento dei carabinieri è stato rapido: chiamati al 112 dalla vittima, sono giunti immediatamente sul posto per soccorrere la donna. La vittima è stata ricoverata per tre giorni a causa delle ferite subite, con una prognosi di 30 giorni.

Nel frattempo, l’aggressore aveva tentato la fuga, ma è stato successivamente rintracciato e arrestato. Ora si trova in carcere, mentre la donna è stata collocata in una struttura protetta, dove può ricevere assistenza e vivere in sicurezza.

Questo grave episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di denunciare le violenze domestiche e la necessità di interventi rapidi ed efficaci da parte delle autorità per proteggere le vittime e perseguire i responsabili.