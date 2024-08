Maglie, venerdì 2 agosto la seconda giornata per il 'Mercatino del Gusto'

MAGLIE (LE) - Mercatino del Gusto, venerdì 2 agosto la seconda giornata, durante la quale i visitatori potranno come di consueto testare bontà e qualità dell’enogastronomia pugliese, ma anche e soprattutto approfondire i temi culturali legati all’iniziativa, che quest’anno celebra i suoi 25 anni all’insegna di una parola di indubbia sostanza: "I fondamentali". - Mercatino del Gusto, venerdì 2 agosto la seconda giornata, durante la quale i visitatori potranno come di consueto testare bontà e qualità dell’enogastronomia pugliese, ma anche e soprattutto approfondire i temi culturali legati all’iniziativa, che quest’anno celebra i suoi 25 anni all’insegna di una parola di indubbia sostanza: "I fondamentali".





Fondamentali, in questo quarto di secolo, sono stati infatti per il Mercatino del Gusto i momenti di approfondimento legati al variegato mondo del cibo e del vino di Puglia: una scelta ribadita e declinata anche nel programma di quest’anno dagli organizzatori Michele Bruno, Giacomo Mojoli, Salvatore Santese. Numerosi infatti anche i momenti di riflessione della giornata di domani, a partire da quelli offerti dal Salotto letterario allestito presso il Liceo Capece di piazza Aldo Moro, dove dalle 22 si racconteranno le attrattive del volume a cura di Mario Cazzato "Salento segreto. Storie, misteri, luoghi e leggende": una raccolta di racconti, miti e aneddoti attinti dalla tradizione orale e dalla memoria storica e documentaria dei territori di Brindisi, Lecce e Taranto, presentati dall’autore con il giornalista Vincenzo Sparviero (info e prenotazioni al 329.1662759 dalle 9.30 alle 17, ingresso libero).





Ancora letteratura con "Il Gusto della Poesia" (corte di Palazzo Guido, ore 20.30, ingresso libero), angolo a cura di Cesare Minutello e Anna Rita Merico con Fondazione Capece che prevede "Spiragli di luce": protagonisti Antonella Aman Manni, Maria Campeggio, Fernanda Filippo, Alessandra Gregoriadis, Mimì Pede, Maria Rosaria Portaccio. Al "Tirar tardi", sempre al Liceo Capece ma a partire dalle 23, di scena invece Fabio Mollica, editore e direttore di "Amazing Puglia" e "AmaBari", e Marco Falcone, che presentano "Puglia, a love story": racconto collettivo di un territorio speciale firmato da quindici autori pugliesi e impreziosito dalle foto di Falcone (ingresso libero).





E poi il gusto. Appuntamento come di consueto con la Via della Gastronomia e la Piazza del Vino, la Via dei Presidi e delle Comunità del Cibo, le Vie dell’Olio, dei Dolci e degli Spiriti, l’Angolo del Caffè e la Piazzetta del Gelato, il Cibo di Strada, la Birra artigianale, il Fornello-Hostaria di Puglia (Noci), la Pasta Experience, il Mercatino Junior, il Museo dei Selfie e lo spazio artigianale di "Maglie… Arte in corte". Per Santese Fashion di scena invece dalle 19.30 alle 21 Michele De Carlo e "Un ritorno rinfrescante – Gin Fizz" (ingresso libero).





Ed infine "100 anni di... passione": l’apertura degli armadi della Chiesa Madre dove sono custoditi i "Misteri", per offrire la possibilità a fedeli e turisti di approfondire la storia della famosa Processione del Venerdì Santo. Si potranno inoltre ammirare da vicino le eccellenze artigiane e le tipicità artistiche messe a disposizione da Confartigianato Lecce con il progetto "Le Vie dell’Artigianato – Percorsi accoglienti".





E ancora riflessione sul gusto, alle 19.30 in piazza Duomo per la sezione Masserie didattiche con la Masseria del Viverbene di Palmariggi e il laboratorio "Il secolario": un’esperienza sensoriale unica con il racconto di un olio extravergine di oliva attraverso tradizioni millenarie (ingresso libero). Alle 21 in corte dei Droso (traversa di via Roma), invece, in programma "Coltivare un orto coi vecchi metodi", incontro sulle vecchie metodologie di coltivazione dei terreni: aridocoltura, coltura a secco, sostenibilità, stagionalità (a cura di Roberto Aloisio, con la collaborazione di Ilaria Mancino, Fabio Iaci, Anna Dimitri, Anna Cinzia Villani). Dalle 19 alle 20.30, ancora, appuntamento con "Come si prepara la frisella?": gusto, note e parole insieme ad Alfride, educatrice e appassionata lettrice di storie per bimbe e bimbi.





Per la sezione "Cene in villa", invece, protagonista alle 21 a Palazzo Romano la cucina dello chef Roberto Musarò e di "Origano", osteria della cantina Menhir Salento di Bagnolo che abbina al menu i propri vini. Selezione birra di Baladin di Piozzo (Cuneo); intrattenimento musicale a cura di Irene Robbins (voce e tastiera). Sempre a Palazzo Romano (ma al primo piano), e sempre alle 21, in programma "Era solo acqua, malto, luppolo e lieviti?". Curiosità, storie, stili ed emozioni dello sconfinato mondo delle birre artigianali, che verranno abbinate a formaggi e salumi in compagnia di Teo Musso, Barbara Politi, Maurizio Quarta, Daniele Dario Romano, Giuseppe Santoro e Domenico Ioanna (ingresso su prenotazione 20 euro, info 329.1662759 dalle 9.30-17.00, prenotazioni@mercatinodelgusto.it o tramite il link https://mercatino.pickeat.it ).





Per la musica, invece, protagonista alle 21.30 in piazza Tamborino, per "Salento Jazz", il "Sergio De Donno 4 tet" con Sergio De Donno (tastiera), Gloria Colaci (voce), Federico Quarta (basso), Toni Nichil (batteria), mentre alle 22 in via D.R.Garzia (presso il frantoio ipogeo) "Si balla la pizzica" con Valentina Cariulo e Francesca Di Pierro.





Ed infine il pezzo forte del design: la mostra "La tavola cambia rotta", allestita presso il Museo Civico di Maglie dai curatori Cintya Concari e Roberto Marcatti con otto proposte di tavole a tema progettate dagli studi Andrea Branciforti, Lorenzo Damiani, Vincenzo D’Alba, Massimo Farinatti, Gumdesign, Shiina + Nardi Design, Carlo Olivari e Mauro Olivieri. Saranno inoltre presenti sul percorso del MdG quattro installazioni esterne a firma di progettisti pugliesi realizzate in sinergia con aziende territoriali: Daniela Chionna con "Bomba o non Bomba. La tavola del Despota. Una vecchia storia contemporanea" per Ceko Metalli; Silvana Inguscio con "Pietra del Gusto" per Bianco Cave; Michele Sallustio con "Luminaria Demetra" per Mariano Light; Antonio Surdo con "Food Book" per Kubico.