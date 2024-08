Capurso celebra le sue eccellenze con il Premio Capursese dell'Anno e un emozionante concerto dei Paipers

CAPURSO – L'amministrazione comunale di Capurso è lieta di annunciare che sabato 31 agosto, in Piazza Gramsci, alle ore 20:30, si terrà il consueto appuntamento con il Premio Capursese dell'Anno, un evento che mette in luce le eccellenze della nostra comunità. La serata sarà impreziosita da un emozionante concerto dei Paipers, che trasporteranno il pubblico nelle magiche atmosfere dell'Italia degli anni '60.Il Premio Capursese dell'Anno è un'occasione speciale per presentare alla comunità le persone che si sono distinte in diversi ambiti della quotidianità. Verranno premiati ragazzi e ragazze delle scuole medie, neo diplomati e laureati che hanno conseguito il massimo dei voti, professionisti che si sono distinti nel mondo del lavoro, esponenti dell'associazionismo culturale e sportivo, e cittadini che hanno completato percorsi lavorativi di prestigio.A seguire, la serata continuerà con l'attesissimo concerto dei Paipers, una band che saprà far rivivere al pubblico le atmosfere de La Dolce Vita italiana con un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni '60. Dalle note di "Nel Blu dipinto di blu" ad "Azzurro", lo spettacolo sarà un tuffo nel passato, arricchito da sonorità vintage e un’energia travolgente.In merito all'evento, il sindaco Michele Laricchia ha dichiarato: "Il Premio Capursese dell'Anno è un momento fondamentale per la nostra comunità. Celebrare le eccellenze di Capurso significa riconoscere il valore di chi, con impegno e passione, contribuisce al benessere e alla crescita del nostro paese. Che si tratti di successi scolastici, professionali o nell'ambito associativo, questi riconoscimenti ci ricordano l'importanza di essere una comunità unita, in cui il successo di uno è motivo di orgoglio per tutti. Il concerto dei Paipers sarà la ciliegina sulla torta di una serata dedicata al talento e alla condivisione."L'amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questa serata di festa e riconoscimenti, per celebrare insieme i talenti che rendono Capurso un luogo speciale.Per ulteriori informazioni, visita la pagina Facebook “Capurso Cultura”.