Caso prenotazioni Policlinico: Emiliano dispone ispezione sulle visite non eseguite il 14 agosto

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha disposto una ispezione del NIRS (Nucleo ispettivo regionale sanità) su quanto sarebbe accaduto lo scorso 14 agosto al Policlinico di Bari, quando alcuni pazienti prenotati per una visita di Allergologia sarebbero stati mandati indietro per l’assenza dei medici per ferie, con la chiusura dell’ambulatorio non comunicata in tempo.“Chiederò - annuncia Emiliano - siano presi provvedimenti nel caso dalle ispezioni dovessero emergere situazioni di mancato rispetto dei regolamenti e delle leggi, nonché del rispetto dei pazienti costretti a tornare a casa una dopo prenotazione regolarmente accettata e registrata. Se anche un paziente non fosse stato avvertito della chiusura per un qualsiasi motivo, l’ambulatorio doveva restare aperto”.