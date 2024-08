Cena, cine e musiche da Oscar

TARANTO - Domenica 1 settembre alle 21.00 (ingresso ore 20.30) nello stabilimento balneare Fatamorgana di Marina di Pulsano, il programma musicale “Musiche da Oscar”, omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Jose Miguel Rodilla, con la cantante Gaia Gentile e il Maestro Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon. A seguire, “Cena_Cine: la magia del cinema incontra il food design”. Lo chef Fabio Campoli firma e racconta un piatto unico con cinque finger food gourmet, ispirati alle ricette che ha ideato per celebri film internazionali e serie televisive. E per finire in bellezza, un dolce a sorpresa. Biglietto unico: 50 euro.Ennio Morricone, a cui è dedicato l’omaggio musicale della serata in programma a Fatamorgana, nel 2016 ha ricevuto come miglior colonna sonora il Premio Oscar per il film The Hateful Eight. Dal 1965 al 2016 il compositore e direttore d’orchestra romano ha vinto 25 premi: Critics Choice Award (2016), David di Donatello (1988, 1989, 1991, 1993, 2006, 2010, 2013), European Film Awards (2013), Festival di Venezia (1995), Golden Globes (1987, 2000, 2016), Nastri d'Argento (1965, 1970, 1972, 1985, 1988, 1999, 2000, 2001, 2007, 2013), Premio Oscar (2007, 2016).Diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Ennio Morricone agli inizi degli anni Sessanta comincia a lavorare per il cinema componendo oltre cinquecento colonne sonore, molte delle quali entrate nella storia del grande schermo. Il regista Sergio Leone lo vorrà al suo fianco da “Per un pugno di dollari” fino alla sua ultima opera cinematografica, “C'era una volta in America”.Ne 2007, a distanza di oltre quarantatré anni dalla sua prima colonna sonora di successo (Per un pugno di dollari) e dopo cinque candidature all’Academy Award, Ennio Morricone vince l’Oscar alla carriera “per i suoi magnifici e sfaccettati contributi nell'arte della musica per film”.Fatamorgana, “Musiche da Oscar” con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Jose Miguel Rodilla, con Gaia Gentile (voce) e Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon). A seguire, “Cena_Cine: la magia del cinema incontra il food design”, con lo chef Fabio Campoli Biglietto unico: 50euro; whatsapp +39 335 170 19 68; numero verde 800 32 99 99, www.fatamorgana.it