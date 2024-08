Compagnia Berardi Casolari presenta 'Io Provo a Volare! Omaggio a Domenico Modugno'

BARI - La Compagnia Berardi Casolari porterà in scena lo spettacolo "Io Provo a Volare! Omaggio a Domenico Modugno", con il testo e la regia di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Lo spettacolo si terrà il 29 agosto al Teatro Abeliano di Bari alle 21.00, e il 30 e 31 agosto al Festival Castel dei Mondi di Andria presso il CPIA Gino Strada alle 21.30.

In questo omaggio a Domenico Modugno, Berardi, accompagnato da Francesco Rina (voce solista e chitarra) e Bruno Galeone (fisarmonica), racconta, attraverso cenni autobiografici, la storia di un giovane di provincia che sogna di diventare un artista. Il protagonista, un custode di un piccolo teatro, rievoca episodi della sua vita tra sogni, delusioni e comici incontri, cercando di inseguire la sua passione artistica. L'uso simbolico della figura di Modugno rende omaggio a coloro che lottano per i propri sogni, pur affrontando difficoltà e pregiudizi.

La pièce ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Speciale della Giuria e il Premio del Pubblico al JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia), e il Premio Antonio Landieri come miglior spettacolo del 2011 a Napoli.

Prossimi impegni della Compagnia

Dal 1° all'8 settembre, la compagnia sarà impegnata con "I Figli della Frettolosa" in Puglia, un progetto di inclusione sociale con persone cieche e ipovedenti. Successivamente, si esibiranno in Romania (Bucarest e Timisoara) ad ottobre e a Milano con "In Fondo agli Occhi" presso il Teatro Litta dal 22 al 27 ottobre.