Concerti: Raffaello Tullo torna a Trani con 'SConcerto'

TRANI - Il clou del carnet artistico di Palazzo Beltrani continua a meravigliare con i grandi “eventi speciali” estivi.Dopo il successo di pubblico per i concerti gravidi di energia ed emozioni degli altri due ospiti della stessa sezione, Tony Esposito con la Sciò Live Band e Gianmarco Carroccia, il primo settembre è di scena uno spettacolo che mixa, con grazia e ironia, grandi arie e cabaret, improvvisazione teatrale e contaminazioni varie. L’istrionico leader della Rimbamband Raffaello Tullo disegna con l’Orchestra Filarmonica Pugliese “SConcerto”, un appuntamento nel quale un ambizioso solista mette a dura prova tutti gli orchestrali, in un susseguirsi di pirotecnici colpi di scena, tra comiche e armonie, dettati psicologici e variopinti linguaggi artistici. La Primavera di Vivaldi e Il Bel Danubio Blu si mescolano con il pop, contaminandosi, e il rock si alterna con la Danza Ungherese n°5 di Brahms, ricordando a tutti che in ogni contesto della vita è pericoloso minare l’armonia (non solo quella musicale) con le iniziative prepotenti di un sedicente leader.Già applauditissimo protagonista nella serata indimenticabile dello scorso 27 luglio - sempre a Palazzo delle Arti Beltrani - con “Contrattempi moderni” per la sezione “Teatro d’autore”, l’eclettico performer Raffaello Tullo si appresta a trascinare ancora l’onda emozionale ed incontenibile del pubblico con il suo nuovo lavoro con la direzione artistica di Giacomo Piepoli.Da un lato, troviamo un ensemble orchestrale determinato a stregare gli ascoltatori con l'interpretazione di pezzi tratti da un vasto repertorio classico; dall'altro, un energico intrattenitore in cerca della scena perfetta per manifestare il proprio estro. Un imprevisto li porterà a incrociare i loro cammini. Ciò che ne seguirà sarà una competizione musicale, un duello di note e bacchette. Uno spettacolo rivoluzionario che fonde stili, registri e linguaggi diversi, unendo musica e recitazione, solennità e umorismo, esecuzioni classiche e performance da cabaret. In altre parole, è un confronto tra chi desidera "armonizzare" e chi preferisce "disorientare", tra chi vuole “concertare" e chi, invece, “sconcertare". Uno show innovativo e pirotecnico, di cui Tullo è anche autore, che unisce generazioni e reinterpreta grandi classici come "Va pensiero" in chiave trap, e modernizza l’iconica scena di "Typewriter" di Jerry Lewis in "Whatsappwriter", sostituendo la desueta macchina da scrivere con lo smartphone.Un evento per una platea eterogenea che annulla ogni timore reverenziale verso la musica classica - spesso percepita come elitaria – e che invece diverte e meraviglia. Un connubio sapiente tra intrattenimento brillante e musica suonata dal vivo, che evoca film e colonne sonore, con un ritmo comico incessante e un sincronismo straordinario, caratteristiche distintive degli show di Tullo, anche in veste da solista.L'arguzia del performer pugliese, ormai noto e apprezzato in tutta Italia anche per essere frontman e autore di tutti gli spettacoli della Rimbamband, si contrappone all'Orchestra Filarmonica Pugliese, riconosciuta dal Ministero della Cultura (Decreto ministeriale n. 1152 del 20/07/2021) come una delle orchestre più prestigiose della Puglia.SConcerto è dunque un gioco di ruolo e di ruoli, dove i musicisti sono invitati a eseguire veri e propri numeri acrobatici, in balìa di un direttore d’orchestra strampalato ed eccentrico che tenta di mascherare la sua inadeguatezza e spesso rompe la quarta parete, coinvolgendo il pubblico nelle sue folli e “sconcertanti” invenzioni.«Sconcerto – è lo stesso Tullo a dirlo - è quel Maestro di conservatorio che per una sera scende dalla sua cattedra e comincia a giocare con tutti, grandi e piccini».Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 30,00 euro; Posto unico (non numerato): 25,00 euro; Ridotto: 20,00 euro (posto non numerato per over 65 e minori). I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani (BT).Il biglietto per lo spettacolo “SConcerto” è disponibile on line al seguente link: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/event/sconcerto-con-raffaello-tullo-e-ofp/Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.htmlLa programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it