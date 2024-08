Israele approva tregue temporanee per la vaccinazione contro la polio, ma Netanyahu smentisce

Shutterstock

Secondo media locali, Israele avrebbe approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per consentire la vaccinazione della popolazione contro la poliomielite, in linea con una richiesta del segretario di Stato americano Antony Blinken. Tuttavia, l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha smentito di aver autorizzato una tregua, precisando che la questione è stata comunque sottoposta all'esame del gabinetto di sicurezza.In serata, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha avuto un colloquio con Blinken, sottolineando l'importanza di una forte azione congiunta tra Stati Uniti e Italia per una de-escalation. "Israele è pronto a lanciare una campagna vaccinale nella Striscia di Gaza, ed è una buona notizia, ma non è sufficiente", ha affermato Tajani, richiamando l'urgenza di un cessate il fuoco.Nel frattempo, il World Food Programme ha comunicato la sospensione temporanea delle operazioni nella Striscia dopo che un veicolo con simboli dell'ONU è stato colpito da proiettili vicino a un check point israeliano. Questo incidente ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza delle missioni umanitarie nella zona di conflitto.